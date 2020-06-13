Митрополит Иларион рассказал, почему детей забирают из семей

Детей из семьи могут забирать только в том случае, если они подверглись домашнему насилию. Такое мнение высказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По словам священнослужителя, в большинстве случаев органы опеки в России подходят несколько формально к своим обязанностям.