Детей из семьи могут забирать только в том случае, если они подверглись домашнему насилию. Такое мнение высказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
По словам священнослужителя, в большинстве случаев органы опеки в России подходят несколько формально к своим обязанностям.
"Мы часто слышим о том, что произошла какая-то трагедия в семье, при этом органы опеки на эту семью не обращали никакого внимания", — пояснил Иларион.
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.