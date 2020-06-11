Парки-музеи готовят к открытию в России

Музеи-заповедники и парки федеральных музеев откроют в России. Доступ к ним россияне получат с 16 июня.

Соответствующий указ уже подписан.

"Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России", — сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Посетителям потребуются маски и перчатки. Также будет нужно соблюдать социальную дистанцию.

Ранее "Правда.Ру" писала, что россияне после отмены самоизоляции готовы к поездкам и активному отдыху. Согласно результатам опроса, который провела исследовательская компания Magram Market Research, 40% россиян отправятся гулять, 36% хотят в поход, на дачу или в лес, 32% планируют встретиться с друзьями или отправиться на шашлыки, 19% навестят родителей.

Исследователи отметили, что на прогулку чаще мечтают отправиться женщины (47%), чем мужчины (31%).