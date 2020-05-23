Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о надвигающемся возрастании летальных исходов от коронавируса. Самый пик смертности ожидается в мае этого года.
"Наш анализ, а также плавное смещение кривой развития эпидемии в России вправо по срокам, говорит о том, что серьезное увеличение показателя смертности будет зафиксировано в мае", — слова Голиковой процитировал "Интерфакс".
Известно, что об этом свидетельствуют данные статистики за последние три недели.
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