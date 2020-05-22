Профессор: на пособие по безработице махнули рукой

Пособие по безработице должно быть не меньше прожиточного минимума. Это нормальная мировая практика, которая еще не дошла до России.

Такое мнение высказал профессор, председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Валентин Катасонов.

«Пособие по безработице должно соответствовать прожиточному минимуму. У нас прожиточный минимум в несколько раз больше. Так что это совершенно несопоставимые вещи. В других странах пособие по безработице приравнивается к этому прожиточному минимуму, кое-где даже выше прожиточного минимума. Поэтому довольно странная сумма этого пособия. Представляете, 1,5 тысячи получить? Для этого надо собрать бумаги, приехать. Поэтому многие люди просто махнули рукой и не пользуются этими возможностями», - считает эксперт.

По его мнению, статистика по уровню безработицы в России сильно занижена. И если минимальный его размер увеличат, то людей будет вставать на биржу труда больше. В этом случае количество безработных будет более относящимся к действительности.

Правда, Валерий Катасонов сомневается, что в России может быть увеличено пособие по безработице.

«Власти не заинтересованы в том, чтобы увеличивать. Так что я не думаю, что они захотят, чтобы люди действительно регистрировались на бирже труда. Я не уверен, что по 4,5 тысячи будет принято решение. Это пока планы», - заключил профессор.

Сейчас в России обсуждают возможность значительного повышения минимального размера пособия по безработице. На данный момент он составляет 1500 рублей. Идет обсуждение, чтобы увеличить сумму в три раза – до 4500 рублей.