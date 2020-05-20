Минимальный размер пособия по безработице может вырасти

До 4500 рублей может вырасти минимальный размер пособия по безработице. Сейчас он составляет 1500 рублей.

Такую меру поддержки населения и восстановления доходов россиян рассматривает правительство. По сообщениям СМИ, этот пункт появится в национальном плане восстановления экономики.

Однако, по мнению председателя Федерации независимых профсоюзов России, эта мера незначительно поможет россиянам.

"По сравнению с тем уровнем, который сейчас, конечно, это существенное увеличение, примерно в три раза. Но с точки зрения тех расходов, которые осуществляет любой человек, мы все прекрасно знаем, что это деньги, которые тратятся за один или несколько походов в магазин. Конечно, это больше, чем есть сейчас, но этого явно недостаточно для того, чтобы осуществлять даже минимальные расходы", — сказал журналистам Александр Шершуков.

Напомним, что ранее в России увеличили максимальный размер пособия по безработице. По решению президента Владимира Путина, его приравняли к минимальному размеру оплаты труда. Теперь максимальное пособие по безработице составляет 12 130 рублей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России планируют запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Сейчас в стране зарегистрировано более 1,4 миллиона безработных.