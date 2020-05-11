Специальную кредитную программу поддержки занятости запустят в России

Новые меры поддержки бизнеса разработали в России. Особое внимание уделено компаниям и предприятиям, которые работают в наиболее пострадавших от кризиса сферах.

Об этом в своем обращении к россиянам объявил президент Владимир Путин.

"На сегодняшний день в стране официально зарегистрировано 1,4 миллиона безработных. Это в два раза больше уровня начала марта. Нужна комплексная поддержка оставшихся без работы граждан. Мы должны максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы", — подчеркнул российский лидер.

Так, с 1 июня в России запустят специальную кредитную программу поддержки занятости. Предприятия, занятые в наиболее пострадавших от кризиса отраслях, а также социально-ориентированные НКО смогут получить кредиты под 2%, остальное субсидирует государство. Сумма будет рассчитываться из формулы "один МРОТ на одного сотрудника на полгода". Кредит нужно будет погасить до 1 апреля 2021 года. Причем проценты по такому кредиту ежемесячно платить будет не нужно, они капитализируются.

Если работодатель сохранит занятость на уровне 90% и выше от нынешней численности штата, то по истечение срока сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Если же численность штата от сегодняшней составит 85%, то будет списана половина суммы кредита и процентов по нему.

Эти средства работодатели смогут направить на выплату зарплат. Таким образом, по словам президента, удастся поддержать 7 млн рабочих мест.

Также Владимир Путин объявил о прекращении с 12 мая общероссийского нерабочего периода и озвучил новые меры поддержки семей с детьми.