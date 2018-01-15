Почему в России всегда проваливаются бойкоты

В телеграме опубликованы интересные данные об эффективности бойкотов против крупных брендов.

Выяснилось, что самый мощный бойкот - бойкот "Лукойла" после смертельной аварии с Mercedes 666 - даже не затронул среднедневные продажи, хотя после аварии танкера Exxon бойкот автомобилистов в США чуть не "опрокинул" нефтегиганта на 30% всех продаж.

Напомним, ежегодно после Нового года в мессенджерах рассылают призыв бойкотировать заправки ведущих нефтегигантов - дескать, "недра наши, нефть и бензин тоже - давайте заставим нефтяников снизить цены". Но эффекта ноль: в России не работают бойкоты торговых марок.

Также не сработал бойкот "Ив Роше" за "донос на Навального", не работают бойкоты заправок, а после объявленного "бойкота за расизм" бренду H&M у него выросли и посещаемость магазинов, и продажи.

Президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), президент фестиваля "Серебряный Меркурий" Михаил Симонов отметил, что "когда возникает борьба против бренда, особенно если такая эмоциональная, мы бойкотируем израильские бренды, потому что Израиль обижает палестинцев, либо, наоборот, мы поддерживаем израильские бренды, потому что палестинцы, арабы, обижают израильтян - это очень сильно работает".

"Силу таких массовых социальных компаний можно посмотреть сейчас на примере хештега #Metoo, харассментов, начиная с Вайнштейна. На Западе это очень сильно развито, в России это не развито именно в силу отсутствия лояльности и привычки к каким-то брендам, я бы так это сформулировал. Как лояльность не работает, так и антилояльность не работает. Я знаю, что надо бойкотировать "Лукойл", но буду заправляться на той АЗС, которая мне ближе по дороге. Будет "ТНК" - заправлюсь там, будет "Лукойл" - заправлюсь там. Как не работает в плюс, так и не работает в минус", - резюмировал наш собеседник.