Цены на авиабилеты могут увеличиться в несколько раз

Ранее в Росавиации предложили рассаживать пассажиров самолетов с дистанцией друг от друга во избежания распространения коронавируса.

Но в Минтрансе посчитали эту идеей невыгодной. По словам ведомства, таким образом уменьшится количество пассажиров в самолете, в следствии чего авиакомпаниям придется поднять цены на билеты.