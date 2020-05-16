Ранее в Росавиации предложили рассаживать пассажиров самолетов с дистанцией друг от друга во избежания распространения коронавируса.
Но в Минтрансе посчитали эту идеей невыгодной. По словам ведомства, таким образом уменьшится количество пассажиров в самолете, в следствии чего авиакомпаниям придется поднять цены на билеты.
"Мы сколько раз уже говорили в отношении социального дистанцирования как минимум на воздушном транспорте. Если рассадить с таким уровнем социального дистанцирования людей в самолете, то билет будет стоить где-то к 70 тысячам рублей, даже самый минимальный", — приводит РИА "Новости" слова министра транспорта РФ Евгения Дитриха.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.