Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники Московского государственно университета им. М.В.Ломоносова составили открытое письмо против сексуальных домогательств и харассмента в вузе.
Как следует из документа, о происходящем в стенах университета знали абсолютно все:
"...уже много лет шутки и слухи об одних и тех же преподавателях, инициирующих интимные отношения со студентками, распространяются на факультете, произносятся на капустниках, где присутствует в том числе и руководство кафедр и факультета, но до сих пор никто не уделил должного внимания этой информации..." (Полный текст письма опубликовало издание DOXA)
После того, как прозвучали обвинения, уволился преподаватель филологического факультета Сергей Князев. О своем решении он написал в Facebook.
Да и тот факт, что деканат филфака МГУ не видит оснований для проверки сообщений о домогательствах, поскольку, по словам Андрея Липгарта, ио декана факультета
"доказательств в публикациях (на DOXA) не представлено, имена не названы." (то есть,по сути - это анонимка - прим.ред)
Точку в громком деле предстоит поставить правоохранительным органам.
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