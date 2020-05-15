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Секс-скандал на филфаке МГУ. Уволился преподаватель

Общество

 Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники Московского государственно университета им. М.В.Ломоносова составили открытое письмо против сексуальных домогательств и харассмента в вузе.

Как следует из документа, о происходящем в стенах университета знали абсолютно все:

"...уже много лет шутки и слухи об одних и тех же преподавателях, инициирующих интимные отношения со студентками, распространяются на факультете, произносятся на капустниках, где присутствует в том числе и руководство кафедр и факультета, но до сих пор никто не уделил должного внимания этой информации..." (Полный текст письма опубликовало издание DOXA)

Не злая шутка и не месть?  

После того, как прозвучали обвинения, уволился преподаватель филологического факультета Сергей Князев.  О своем решении он написал в Facebook.

Судя по комментариям под постом, все не так однозначно,как может показаться на первый взгляд. 

Да и тот факт, что деканат филфака МГУ не видит оснований для проверки сообщений о домогательствах, поскольку, по словам Андрея Липгарта, ио декана факультета

"доказательств в публикациях (на DOXA) не представлено, имена не названы." (то есть,по сути - это анонимка - прим.ред)

Точку в громком деле предстоит поставить правоохранительным органам.

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Темы мгу филфак секс-скандал сергей князев
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Секс-скандал на филфаке МГУ. Уволился преподаватель
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