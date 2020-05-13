Информационное агентство "Regnum" сообщает о жалобах пользователей на сбои в работе "Zoom" — сервиса видеоконференций. О неполадках свидетельствуют данные портала Downdetector, который занимается отслеживанием работы популярных интернет-сервисов.
Сообщения о проблемах в работе Zoom начали появляться с 17:00 мск. 71% пользователей жалуются на неполадки с функцией видеозвонков, у 25% имеются проблемы со входом в учетную запись, а у некоторых и вовсе недоступен официальный сайт сервиса.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".