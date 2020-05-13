Сервис видеоконференций Zoom временно не работает

Информационное агентство "Regnum" сообщает о жалобах пользователей на сбои в работе "Zoom" — сервиса видеоконференций. О неполадках свидетельствуют данные портала Downdetector, который занимается отслеживанием работы популярных интернет-сервисов.

Сообщения о проблемах в работе Zoom начали появляться с 17:00 мск. 71% пользователей жалуются на неполадки с функцией видеозвонков, у 25% имеются проблемы со входом в учетную запись, а у некоторых и вовсе недоступен официальный сайт сервиса.