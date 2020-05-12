Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

Эксперт: регионам не хватает средств для борьбы с лесными пожарами

Общество

По словам депутата, регионы сейчас получают только 30-35% необходимых денег на борьбу с огнем. Причина в несовершенстве формулы распределения средств и бюрократии.

"В прошлом году мы договорились эту формулу поменять, для этого нужно было внести поправку в Лесной кодекс. Мы ее подготовили, отправили в Минприроды для формального заключения, на что получили ответ с просьбой перенести подготовку заключения. В свою очередь, Рослесхоз разработал новую формулу, которую теперь не пропускает Минфин", — пояснил Николай Николаев.

Время на подготовку к пожарам уже упущено

По мнению председателя комитета Госдумы, время на подготовку к пожароопасному сезону в этом году уже упущено. До сих пор не упразднены так называемые зоны контроля, где по закону пожар можно не тушить, если расходы на это превышают ущерб, который может нанести огонь.

Соответствующий приказ подготовлен, но уже полгода лежит в Минюсте.

"Причина пожаров в нашей организации?"

Главной причиной лесных пожаров по-прежнему остаются сельхозпалы. Это самый быстрый и дешевый способ очистить поля.

"В прошлом году я уже предлагал дать лесникам право тушить пожары еще на подходах к лесу. К сожалению, получил отказ. Получается, причина пожаров в нашей организации? Формально за противопожарную безопасность в лесах отвечают лесники, зоны контроля не дает отменить Минюст, деньги не выделяет Минфин, а сам огонь приходит с земель, за которые отвечает Минсельхоз. Так, может быть, на них и нужно переписать обязанность по тушению пожаров?", — подытожил Николай Николаев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что, по мнению экспертов-экологов, при существующей системе сократить количество лесных пожаров шансов нет.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы госдума природные пожары николай николаев
Новости Все >
Бригаду “черных лесорубов” задержали в Иркутской области
Врачи-гигиенисты напомнили о правильном проветривании помещений
Человечеству предрекли новую эпидемию после COVID-19
В России сделали отдельный сервис для оформления выплат на детей
Посол Украины в Турции пригрозил оставить ее без украинских туристов
Фигуристка Петросян опровергла уход из группы Тутберидзе
Весенний призыв-2020 стартовал в очном режиме
В Республике Коми перевернулась лодка, мужчина и ребенок погибли
Власти Испании ввели 14-дневный карантин для туристов
Обнаружено 185 фейковых сайтов, которые продают цифровые пропуска
Последние материалы
Врачи-гигиенисты напомнили о правильном проветривании помещений
"Зеленая планета": лирикам про химиков
Человечеству предрекли новую эпидемию после COVID-19
В России сделали отдельный сервис для оформления выплат на детей
Посол Украины в Турции пригрозил оставить ее без украинских туристов
Коронавирус в Венгрии: держатся все, тяжелее всего столице
Фигуристка Петросян опровергла уход из группы Тутберидзе
Весенний призыв-2020 стартовал в очном режиме
В Республике Коми перевернулась лодка, мужчина и ребенок погибли
Власти Испании ввели 14-дневный карантин для туристов
Популярное
Российский шоу-бизнес
Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы

Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.

Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Общество
Работающим пенсионерам могут снизить пенсии
Общество
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Любовь Степушова Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок Любовь Степушова Игорь Буккер Кто пытается украсть у нас Великую Победу? Игорь Буккер Василий Амирджанов Гитлер в героях войны и "Скакалки Победы" Василий Амирджанов
Комментарии
Футуролог Медведев: "есть проблемы пострашнее вируса"
"Право на ремонт": почему американские военные не могут починить собственные машины
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Армия США нуждается в браслете, определяющем COVID-19
Саакашвили пригасил США обсудить украинские реформы
Названо условие для возвращения Донецка и Луганска в состав Украины
Кто пытается украсть у нас Великую Победу?
Валерия Меладзе оштрафовали на 10 тысяч рублей
Сбербанк снизит ставки по ипотеке при электронной регистрации
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Из-за ошибки большинство семей с детьми не смогут получить по 10 тысяч
В Приморье в суд направлено дело о контрабанде леса на 450 млн рублей
Пропускная система вычислит неплательщиков налогов
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Коронавирус разрушил глобализм и изменит весь мир
Житель Югры перевел “целительнице” больше миллиона рублей
Уже три человека претендуют на место президента Белоруссии
Россия получает бронзу по числу зараженных коронавирусом
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ