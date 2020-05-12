Эксперт: регионам не хватает средств для борьбы с лесными пожарами

По словам депутата, регионы сейчас получают только 30-35% необходимых денег на борьбу с огнем. Причина в несовершенстве формулы распределения средств и бюрократии.

"В прошлом году мы договорились эту формулу поменять, для этого нужно было внести поправку в Лесной кодекс. Мы ее подготовили, отправили в Минприроды для формального заключения, на что получили ответ с просьбой перенести подготовку заключения. В свою очередь, Рослесхоз разработал новую формулу, которую теперь не пропускает Минфин", — пояснил Николай Николаев.

Время на подготовку к пожарам уже упущено

По мнению председателя комитета Госдумы, время на подготовку к пожароопасному сезону в этом году уже упущено. До сих пор не упразднены так называемые зоны контроля, где по закону пожар можно не тушить, если расходы на это превышают ущерб, который может нанести огонь.

Соответствующий приказ подготовлен, но уже полгода лежит в Минюсте.

"Причина пожаров в нашей организации?"

Главной причиной лесных пожаров по-прежнему остаются сельхозпалы. Это самый быстрый и дешевый способ очистить поля.

"В прошлом году я уже предлагал дать лесникам право тушить пожары еще на подходах к лесу. К сожалению, получил отказ. Получается, причина пожаров в нашей организации? Формально за противопожарную безопасность в лесах отвечают лесники, зоны контроля не дает отменить Минюст, деньги не выделяет Минфин, а сам огонь приходит с земель, за которые отвечает Минсельхоз. Так, может быть, на них и нужно переписать обязанность по тушению пожаров?", — подытожил Николай Николаев.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что, по мнению экспертов-экологов, при существующей системе сократить количество лесных пожаров шансов нет.