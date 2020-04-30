Эксперт: Ужесточить наказание за поджоги лесов совершенно недостаточно

Министр МЧС Евгений Зиничев предложил президенту России в качестве меры профилактики лесных пожаров ужесточить наказание за несоблюдение мер противопожарной безопасности.

По мнению руководителя противопожарного отдела "Greenpeace" России Григория Куксина - это мера правильная, но совершенно недостаточная.

"Во-первых, очень мало инспекторов, которые, в принципе, могут привлекать к ответственности по этим статьям. В сибирских регионах, например, бывает, что просто один инспектор пожарного надзора на целый административный район, а там некоторые районы сопоставимы с целыми регионами у нас здесь в Центральной России. То есть физически поймать поджигателей очень сложно", — рассказал эксперт в интервью "Правде.Ру".

Другой аспект — законодательный. Большинство лесных пожаров в России с точки зрения закона таковыми не являются. К примеру, брошенные со времен Советского Союза сельхозземли в некоторых регионах давно превратились в леса.

Причем фермер, на землях которого такой лес вырос, обязан его уничтожить, иначе рискует огромными штрафами. Это одна из причин поджогов.

"Собственники земель должны иметь право свой лес выращивать. Глупо заставлять людей в России уничтожать свой лес. Мы его, с одной стороны, бережем, с другой стороны, заставляем уничтожать. Я надеюсь, что в этом году мы добьемся того, что вот эту глупость из законодательства уберут и разрешат людям лес на своей земле оставлять. Вот тогда уже можно и наказание за поджоги ужесточать", — считает Григорий Куксин.

К сожалению, констатирует эксперт, из ситуации прошлого года, когда горели сибирские леса, выводы пока так и не сделаны.