Социальная сеть Facebook начала блокировать пользователей и удалять публикации, к которым прикреплена фотография Евгения Халдея "Знамя Победы над рейхстагом".
Модераторы соцсети утверждают, что публикация фотографии "нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций". Примечательно, что удаляются только цветные версии фотографии, оригинальная черно-белая - остается нетронутой.
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