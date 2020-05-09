Facebook начал массово удалять фото знамени Победы над рейхстагом

Социальная сеть Facebook начала блокировать пользователей и удалять публикации, к которым прикреплена фотография Евгения Халдея "Знамя Победы над рейхстагом".

Модераторы соцсети утверждают, что публикация фотографии "нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций". Примечательно, что удаляются только цветные версии фотографии, оригинальная черно-белая - остается нетронутой.