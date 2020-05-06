Начало учебного года не перенесут из-за коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции затронула все сферы человеческой жизни, в том числе и сферу образования. Тем не менее традиционные сроки начала нового учебного года в Минобрнауки переносить не намерены.

Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, передает ТАСС.

"Учебный год начнем 1 сентября. Формат обучения выберем исходя из текущей ситуации", — сказал он.

Однако Фальков не исключил перехода на удаленный формат обучения и в следующем году в случае ухудшения ситуации.