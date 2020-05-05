В Орле ветеранам приносят георгиевские ленты на дом

Акция "Георгиевская ленточка" добралась и до Орла. Однако в этом году она проходит в непривычном для многих формате. Как сообщают в региональном отделении партии "Единая Россия", волонтёры начали разносить символы Победы вместе с продуктами и лекарствами по домам и квартирам ветеранов.

Волонтёры раздадут более пяти тысяч георгиевских лент

Как сообщается, георгиевские ленточки раздают не только ветеранам. Волонтёры охотно делятся ими с добросовестными жителями города, соблюдающими режим самоизоляции. Всего активисты подготовили более пяти тысяч ленточек.

"Приближается юбилей Великой Победы. Орловские партийцы стараются сделать все возможное, чтобы, несмотря на меры предосторожности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, этот святой для каждого из нас праздник прошел на достойном уровне", — говорится в региональном отделении партии "Единая Россия".

Часть георгиевских лент передали в сетевые магазины Орла и большинство районов области. Помимо этого, накануне огромная лента украсила фасад одной из жилых многоэтажек на улице Герцена в Орле.