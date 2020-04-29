Безработные москвичи получат дополнительные выплаты на детей

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщает, что безработные москвичи теперь будут получать допвыплаты в размере трёх тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Новая доплата станет дополнением к основному пособию по безработице, а получить её сможет один из родителей или опекунов ребёнка. Как сообщает оперштаб, допвыплату назначат сразу же после признания человека безработным. Начислять её будут за фактическое количество календарных дней безработицы, в том числе и в день перерегистрации.

Как получить новую допвыплату на ребёнка?

Для того, чтобы получить новую дополнительную выплату, нужно будет во время оформления заявки на сайте центра занятости "Моя работа" прикрепить копию свидетельства о рождении каждого ребёнка. Безработным, которые уже получают пособие, нужно снова зайти в свой личный кабинет и прикрепить к ранее поданным документам свидетельство о рождении ребёнка.

Московское пособие по безработице — самое высокое в стране

Напомним, безработные москвичи, отработавшие в 2020 году не менее 60 календарных дней, могут получить пособие в размере 19,5 тыс. рублей. Федеральное пособие, назначенное Владимиром Путиным для тех, кто потерял работу после 1 марта, составляет 12 130 рублей. Москвичи получают к нему надбавку из столичного бюджета в размере 7 370 рублей.