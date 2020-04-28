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Источник Правда.Ру

Ветеранам ВОВ выдадут бесплатные мобильные телефоны

Общество

Все инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны получат бесплатные мобильные телефоны с соответствующими тарифами.

Об этом рассказал председатель Российского исторического общества, сопредседатель оргкомитета "Наша Победа" Сергей Нарышкин.

"Отрадно, что крупнейшие операторы сотовой связи поддержали инициативу об обеспечении всех ветеранов бесплатными телефонами. Это позволит всем пожилым людям поддерживать связь со своими близкими, медицинскими и социальными службами", — заявил Нарышкин.

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