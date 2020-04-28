Все инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны получат бесплатные мобильные телефоны с соответствующими тарифами.
Об этом рассказал председатель Российского исторического общества, сопредседатель оргкомитета "Наша Победа" Сергей Нарышкин.
"Отрадно, что крупнейшие операторы сотовой связи поддержали инициативу об обеспечении всех ветеранов бесплатными телефонами. Это позволит всем пожилым людям поддерживать связь со своими близкими, медицинскими и социальными службами", — заявил Нарышкин.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.