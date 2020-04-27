Решение относительно продления режима самоизоляции будет принято на основе текущей динамики заболеваемости.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике и на краткосрочных каких-то прогнозах. Какие-то прогнозы на среднюю перспективу или на дальнюю вряд ли, наверное, возможны. Поэтому сейчас называть какие-то сроки было бы, ну, наверное, пальцем в небо", — объяснил представитель Кремля.