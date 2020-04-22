Италия бьет рекорды по числу вылечившихся от коронавируса за сутки

За последние сутки в Италии выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 2 943 человека. Это новый рекорд для страны. Также было зафиксировано самое низкое количество больных в отделениях интенсивной терапии — 2 384. Всего с начала эпидемии в Италии вылечились более 54 тыс.

Общее число заболевших составляет более 187 тыс., у 3 370 из них инфекция была выявлена в минувшие 24 часа.

В общей сложности жертвами заболевания в Италии стали больше 25 тыс. человек, 437 из них скончались за последние сутки.

Ситуация в Италии

Первый случай заражения коронавирусом в стране был выявлен 31 января — у двух китайских туристов в Риме. После этого были приостановлены все полеты в Китай и из Китая. Уже в конце февраля Италия вышла на второе место в мире по количеству заражений. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на севере страны.

Ранее со-президент Форума-диалога Россия-Италия Эрнесто Ферленги рассказал в интервью "Правде.Ру" о ситуации с коронавирусом в Италии. По его словам, это настоящая Третья мировая война.