Жители России перестали оплачивать услуги ЖКХ

В марте 2020 года миллионы россиян стали экономить на коммунальных услугах. Это привело к тому, что средний чек на оплату ЖКУ упал на 14%…

Примечательно, что жители страны стали игнорировать счета на оплату коммунальных услуг из-за моратория на пени и отключение услуг за неуплату. Об этом сообщил "Московский комсомолец".