В марте 2020 года миллионы россиян стали экономить на коммунальных услугах. Это привело к тому, что средний чек на оплату ЖКУ упал на 14%…
Примечательно, что жители страны стали игнорировать счета на оплату коммунальных услуг из-за моратория на пени и отключение услуг за неуплату. Об этом сообщил "Московский комсомолец".
"Уменьшились чеки за воду — на 37%, за тепло — на 10%, квартплату — на 15%, чек за электроэнергию увеличился на 18%", — сообщили изданию эксперты.
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