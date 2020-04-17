Белоруссия получила помощь из Китая для борьбы с COVID-19

Груз весом более 30 тысяч тонн доставлен из Китая в Минск. В посылке содержатся лекарства, средства гигиены и тесты на коронавирус, сообщается в сообщении пресс-службы Минздрава.

"В Минск прибыл гуманитарный груз из Пекина. Самолет доставил в нашу страну свыше 30 тонн груза. Это экспресс-тесты, лекарства, респираторы, маски, очки, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты", — говорится в сообщении пресс-службы.

Это уже третий случай, когда Китай помогает Белоруссии в борьбе с коронавирусом.