Губернатор Алтайского края готов к ужесточению мер из-за коронавируса

На пресс-конференции губернатор Алтайского края сообщил, что готов к тому, что меры по отношению к распространению коронавируса придется ужесточить, если ситуация со случаями заражений не улучшится.

"В регионе режим жесткий, он может быть мягче или легче. Главное, найти баланс. Степень заражения высока, вирус очень легко передается. Режим строгой самоизоляции введен в 62 из 1600 пунктах Алтайского края. В настоящий момент у нас в регионе зарегистрировано 48 заболевших, и если обвальный рост продолжится, меры самоизоляции будем ужесточать", — сообщил губернатор Виктор Томенко на пресс-конференции.

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае насчитывает 48 человек, 34 из них - жители Барнаула, по три случая заражения — в Павловском и Крутихинском районах, по два — в Первомайском и Советском и по одному случаю — в Заринске, Рубцовске и Новоалтайске.