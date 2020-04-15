В больницах зафиксировали случаи нападения на больных COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников, выступая в эфире "Соловьев Live" на YouTube, рассказал, что в палатах ряда больниц пациенты начали затевать драки с инфицированными COVID-19. Об этом пишет РИА "Новости".

О таких случаях ему написали врачи больниц, в которых имели место подобные инциденты. Мясников, комментируя происходящее, заявил, что сейчас многие склонны "загонять под шконку" больных коронавирусом, что совершенно недопустимо. Так, медик призвал россиян сохранять человечность в любой ситуации.