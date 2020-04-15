В Подольске появилась новая лаборатория для исследования коронавируса

В городе Подольске, расположенном в Московской области, открыли новую государственную лабораторию для исследования коронавируса. Это уже четвертая лаборатория в Подмосковье. Три других находятся в Серпухове, Коломне и Красногорске, передает телеканал "360".

"Открытие новых лабораторий позволит снизить нагрузку, которая ложится на Роспотребнадзор. Сегодня в Подмосковье за сутки проводится более пяти тысяч исследований на коронавирус", — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что в ближайшем будущем пятая лаборатория по изучению COVID-19 заработает в Королёве.