В Испании число заболевших коронавирусом снова снизилось

Темпы распространения коронавируса в Испании снижаются уже второй день подряд. За последние сутки было зарегистрировано 3045 новых случаев. Жертв заболевания стала больше на 567 человек, заявляют в Министерстве здравоохранения страны.

На данный момент правительство надеется на снижение темпов роста заболеваемости коронавирусом вдвое в течение этой недели. Власти выделили 10 миллионов защитных масок. Также к диагностике заболеваемости они подключили частные клиники.

По последним подсчетам, смертность от коронавируса в Испании составляет около 10%. Для сравнения, в Германии этот показатель равен 2%.

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января. В связи с распространением заболевания 14 марта в стране был введен режим повышенной готовности. Уже пятую неделю большинство граждан Испании находятся в условиях самоизоляции. С понедельника, 13 апреля, на рабочие места разрешили вернуться тем, кто трудится в сфере индустрии и строительства.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в понедельник темпы роста заболеваемости и смертности от коронавируса в Испании достигли показателей, которые были зарегистрированы три недели назад.