Банк "Открытие" провел исследование и выяснил, что только 30% россиян продолжают полноценную работу в дистанционном формате. При этом большинство опрошенных не одобряют удаленную работу и мечтают о возвращении в офис. Об этом сообщает РИА "Новости".
В ходе исследования банк опросил 1000 российских граждан в возрасте от 18 до 60 лет, чей средний заработок за месяц составлял порядка 30-60 тысяч.
"Только 22% опрошенных дома работается отлично, 21% респондентов полагают, что дома работать можно, но в офисе все же лучше. Около 19% россиян считают удаленную работу откровенно плохим вариантом, 6% россиян продолжают ходить на работу. Еще 5% и до начала режима самоизоляции работали удаленно", — рассказали в банке.
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