Опрос показал отношение россиян к удаленной работе

Банк "Открытие" провел исследование и выяснил, что только 30% россиян продолжают полноценную работу в дистанционном формате. При этом большинство опрошенных не одобряют удаленную работу и мечтают о возвращении в офис. Об этом сообщает РИА "Новости".

В ходе исследования банк опросил 1000 российских граждан в возрасте от 18 до 60 лет, чей средний заработок за месяц составлял порядка 30-60 тысяч.