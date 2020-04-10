Минстрой составил памятку по услугам ЖКХ на период самоизоляции

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Общероссийским народным фронтом проводит разъяснительную работу среди граждан по услугам ЖКХ в условиях распространения коронавируса и введения режима самоизоляции.

В частности, ведомство напоминает о том, что оплату услуг всегда можно произвести онлайн-способом. В памятке указаны сразу несколько вариантов дистанционной оплаты. Для тех, у кого возможности совершить ее нет, предусмотрена "заморозка" начисляющихся пеней за просроченные счета.

Кроме того, в документе содержатся рекомендации, которые позволят экономить энергоресурсы в условиях постоянного нахождения дома. Среди них - выключать своевременно свет и воду, обращать внимание на показания счетчиков.

Минстрой рекомендует всем управляющим организациям, отвечающим за жилые дома, проводить своевременную дезинфекцию общих помещений.

В то же время граждан призывают быть бдительными, так как под видом работников ЖКХ по квартирам могут ходить мошенники.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что россиянам дали советы по безопасному знакомству в Интернете. На сайтах могут "обитать" мошенники.