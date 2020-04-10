Россиянам дали советы по безопасному знакомству в Интернете

Роскачество составило рекомендации для россиян, которые пользуются сайтами онлайн-знакомств. Одним из советов является как можно скорейший переход к реальной встрече. Но так как в период пандемии из-за коронавируса это невозможно, эксперты предлагают попробовать видеосвязь.

"Не затягивайте с виртуальными беседами в чате, а по возможности переходите к общению по видеосвязи. В обычных условиях стоит встречаться лично и желательно — в людных местах, но пандемия вносит свои коррективы", — говорится в рекомендациях.

Бдительность превыше всего

Также эксперты советуют быть всегда бдительными, так как на таких сайтах "обитает" много мошенников. Как правило, преступники пытаются получить личную информацию, чтобы потом попытаться использовать ее для вымогательств. Чтобы минимизировать риск, не следует полностью заполнять анкеты, привязывать к аккаунту почту, название которой указывает на имя и фамилию владельца, а также регистрироваться на таких сайтах с помощью учетных записей в соцсетях.

"Но учтите, что, пользуясь поиском "по картинке", заинтересованные люди все равно смогут вас отыскать", — отмечают специалисты.

Кроме того, эксперты рекомендуют не переходить по ссылкам, которые присылают новые знакомые. Так легко оказаться на вредоносном сайте или фишинг-портале.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что психолог рассказала об опасностях виртуального общения.