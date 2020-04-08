Школьники и студенты пристрастились к компьютерным играм на удаленке

За время нахождения на удаленке учащиеся школ и вузов стали чаще обращаться к компьютерным играм. Рост составил почти 60%. При этом 47% опрошенных признались, что стали тратить на игры больше времени — на час или более. Соответствующее исследование провел аналитический центр "Синергии". В опросе приняли участие 2328 учащихся.

Также среди школьников и студентов возросла доля участников киберсостязаний. Увеличение оценивается в 21%. При этом почти 24% стали тратить больше времени на просмотры таких "битв".

Учащиеся начали переходить на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса 14 марта. Пока что неизвестно, каким будет для них окончание этого учебного года.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Министерство просвещения не намерено отменять ЕГЭ из-за пандемии. О том, как подготовиться к экзаменам, изданию рассказали генеральный директор Московского центра образования школьников им. М. В. Ломоносова Тимур Дзгоев и начальник учебной части, управляющий партнер центра Александр Рощин.