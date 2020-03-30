Как подготовиться к ЕГЭ удалённо

Дистанционное обучение и подготовка к ЕГЭ и ОГЭ теперь проходят дистанционно. Эта новинка для российского образования все-таки уже использовалась некоторыми образовательными учреждениями. Как это происходит? Как правильно организовать дистанционное обучение, чтобы сохранить контроль за процессом? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассказали генеральный директор Московского центра образования школьников им. М. В. Ломоносова Тимур Дзгоев и начальник учебной части, управляющий партнер центра Александр Рощин.

Короновирус: Что будет с ЕГЭ?

Читайте начало интервью:

Коронавирус перевёл подготовку к ЕГЭ на удалёнку

— Все-таки считается, что для ребенка лучше живое общение и обучение. А насколько дети все-таки воспринимают такую вебинарную форму образования?

Результаты обучения онлайн и офлайн зависят от мотивации

Тимур Дзгоев: - На самом деле сильно зависит от выборки. У нас есть те, которые занимаются офлайн. При переводе их на онлайн, качество того, как они усваивают материал, у многих упадет.

А если говорить о той выборке, которые сразу пришли на онлайн, родители и дети знали, на что они идут и зачем, они мотивированы, поэтому здесь ничего не меняется.

Они знали стоимость обучения, что у нас стоимость обучения онлайн не отличается от стоимости офлайн.

— Не отличается?

— Нет. Мы не проводим такую градацию, потому что для нас онлайн учить сложнее. Все наши педагоги — кандидаты и доктора наук, эксперты ЕГЭ. И у них возраст 45+. И их научить современным технологиям намного сложнее, чем научить студентов. Поэтому работать с такими педагогами нам онлайн намного сложнее, чем работать офлайн. Поэтому у нас цена та же. И люди, находясь даже в Якутии могут учиться, у нас есть даже во Владивостоке клиенты, которые занимаются.

— А как же временная разница?

— У нас есть преподаватели, которые проводят занятия в пять утра. И в этой истории те, кто изначально шел на онлайн, у них все классно. То есть — ничего не меняется, от офлайн не отличишь. А по тем, кого мы сейчас перевели с офлайна на онлайн, решение принимали родители. Дети не совсем готовы к тому, что они будут заниматься онлайн. И там фокус будет чуть другой.

— Тут ситуация вынужденная. Скажите, пожалуйста, как-то это связано все-таки с конкретными предметами? Например, математику сложнее преподавать и усваивать онлайн, а литературу — проще, или наоборот?

Александр Рощин: - Нет, здесь не зависит от предмета на самом деле.

Здесь зависит от восприятия ребенка. Многие дети играют в компьютерные игры, что-то слушают, читают и так далее.

Вы тоже работаете за компьютером, что-то делаете. Вам легче усваивают информацию, которые видите или читаете?

— Мне лучше видеть, читать. Мне лучше глазами, ушами я хуже воспринимаю.

— Соответственно, так же и с другими людьми, с детьми, а от предметов это практически не зависит. Если читать, вам проще будет изучать математику, потому что вы больше будете читать, видеть это и что-то делать, чем литературу, если вы будете просто слушать.

Нельзя относиться только к предмету, отталкиваться от него. Здесь нужно подходить именно к ребенку.

Какому-то ребенку проще просто смотреть на преподавателя, и он говорит, и он слушает, и он воспринимает. А другому ребенку лучше, чтобы преподаватель писал на онлайн-доске пример какой-нибудь математический. И даже неважно сидит он в классе или дома у себя за компьютером, он так же его решает, потом педагога спрашивает, показывая свое решенное задание.

Он может это выложить сразу же, преподаватель это сразу видит, можно спросить, сделал я здесь ошибку или не сделал.

И дальше можно решать вместе с преподавателем на доске, не общаясь, а просто решая и спрашивая тот или иной комментарий. Поэтому тут подход — не к предмету, а к самому ребенку.

Кто хочет учиться — интернет в помощь

— На самом деле ведь уже есть много сайтов с интернет-уроками, педагоги там рассказывают тему. Сначала это было в основном бесплатно, потом стали появляться качественные платные сервисы. Как это у вас происходит?

ТД: - Это все имеет место быть, но в группах до 10-ти человек. Мы не за то, чтобы делать трансляцию на 10 тысяч человек и говорить, что "ребята, это полноценный урок, это полноценное занятие", потому что это таковым не является.

Это уже лекционный формат и занятие без обратной связи со стороны ребенка. Поэтому у нас все виртуальные комнаты до 10 человек.

Мы так же в офлайн, как и в онлайн — до 10-ти человек. У нас был опыт, мы пробовали работать в группах побольше, увеличивать их до 12-ти, до 15-ти детей, но сразу резко теряется качество.

10 — это оптимальное количество, которое может быть на онлайн-уроке.

Лекционный формат мы тоже планировали, но уже вместе с форматом на местах. То есть — лекционный формат из Москвы, а очные семинары на местах по нашим методикам.

— Независимо от коронавируса, вы можете оценить уровень мотивации современного поколения детей? Что они хотят? Насколько дети понимают необходимость обучения? Как воспринимают это?

АР: - Здесь все индивидуально на самом деле.

— Но какова общая тенденция?

— В основном к нам больше приходят именно заинтересованные дети. Бывают, конечно, и потерянные дети, которые не понимают.

Но когда ты находишься в коллективе, который мотивирован, ты видишь, что сидящий с тобой сосед по парте старается заниматься, он старается выучить, и соседка слева — тоже делает и все остальные так же. Поэтому и сам ребенок, постепенно входя в этот коллектив, привыкает к тому, что нужно стремиться и заниматься даже не ради оценок.

Ведь в нашем лицее и курсах не ставят оценки как таковые, какой-то оценочной базы нет, что сейчас тебе пятерка, а завтра тебе — тройка и так далее. Нет. У тебя проверяют именно блок знаний, которые ты запомнил, ту или иную тему и так далее. И делаются срезы работ, конечно, контрольные работы есть. Но сама балльность исключена, чтобы ребенок не гнался за пятеркой. Самая основная задача — это поступить в вуз и сдать хорошо экзамены.

Лабораторная работа в интернете тоже возможна

— А как быть с лабораторными работами?

Т.Д. — Лабораторные работы есть в электронном формате лаборатории. Можете посмотреть. У нас есть электронные лаборатории по физике и по химии. Там все опыты наглядно видны, визуализация там есть. Конечно там ничего не нальешь. Потому что давно уже все цифровое.

Это для всего образования перевели в цифру, они давно уже еще на дисках выпускались. Просто в обычных школах необходимо бюджет осваивать, и они цифровыми лабораториями не пользуются. Мы все это давно сделали и цифровые лаборатории всегда использовали. Мы просто все перенесли в интернет, когда это стало нужно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев