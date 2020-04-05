Поезда в Калининград через Литву и Белоруссию отменят

Неиспользованные билеты можно вернуть без потери денег в течение полугода в любой железнодорожной кассе России. Электронные проездные документы можно сдать онлайн.

"Отменяется курсирование поезда №30/29 Калининград — Москва, отправлением из Калининграда с 6 апреля, отправлением из Москвы с 7 апреля. Также временно отменяется поезд №80/79 Калининград — Санкт-Петербург, отправлением из Калининграда с 7 апреля, отправлением из Санкт-Петербурга с 9 апреля.

Для поезда № 30 Калининград-Москва, который отправится 5 апреля, будет изменен график курсирования. 6 апреля из Минска поезд отправится измененным расписанием в 04.35 и прибудет в Москву в 15:23 в тот же день", — сообщает РЖД.

Круглосуточный телефон Единого информационно-сервисного центра РЖД 8 (800) 775-00-00 — для звонков из России и +7 (499) 605-20-00 — для звонков с территории иностранных государств.