Неиспользованные билеты можно вернуть без потери денег в течение полугода в любой железнодорожной кассе России. Электронные проездные документы можно сдать онлайн.
"Отменяется курсирование поезда №30/29 Калининград — Москва, отправлением из Калининграда с 6 апреля, отправлением из Москвы с 7 апреля. Также временно отменяется поезд №80/79 Калининград — Санкт-Петербург, отправлением из Калининграда с 7 апреля, отправлением из Санкт-Петербурга с 9 апреля.
Для поезда № 30 Калининград-Москва, который отправится 5 апреля, будет изменен график курсирования. 6 апреля из Минска поезд отправится измененным расписанием в 04.35 и прибудет в Москву в 15:23 в тот же день", — сообщает РЖД.
Круглосуточный телефон Единого информационно-сервисного центра РЖД 8 (800) 775-00-00 — для звонков из России и +7 (499) 605-20-00 — для звонков с территории иностранных государств.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.