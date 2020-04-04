Определены самые востребованные профессии в период самоизоляции

В марте 2020 года общее количество вакансий увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество свободных рабочих мест наблюдается в сфере здравоохранения, строительства и безопасности. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на статистику одного из сервисов по поиску работы.

Существенно снизился спрос на бухгалтеров, юристов, а также представителей сферы HR, PR, маркетинга и рекламы. Некоторые вакансии подразумевают работу на удаленной основе в период самоизоляции.