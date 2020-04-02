Нарушение самоизоляции обойдется москвичам в четыре тысячи рублей. Такой размер утвердили столичные власти.
По решению мэра Москвы Сергея Собянина, штрафом будут наказаны те, кто попадется на улице в то время, пока должен находиться дома. Как сообщает пресс-служба столичного градоначальника, при повторном нарушении штраф увеличится до пяти тысяч рублей.
Нарушители, которые будут пойманы на автомобилях, лишатся средства передвижения.
"В целях пресечения административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 3.18.1 настоящего кодекса, применяется задержание транспортного средства", — говорится в указе мэра.
Ранее сообщалось, что жителей Москвы будут контролировать по QR-кодам.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.