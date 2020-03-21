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Источник Правда.Ру

ЕГЭ-2020 могут сделать дистанционным

Общество

Основной этап Единого государственного экзамена в 2020 году могут сделать дистанционным из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Парламентарий указывает на то, что все учебные заведения страны были переведены на карантин, поэтому имеет смысл проводить ЕГЭ в текущем году дистанционно.

"ЕГЭ также является мероприятием массовым. Наши дети имеют право как на получение и подтверждение своих знаний педагогами, так и право быть здоровыми", - пояснил Черышов.

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