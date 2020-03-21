ЕГЭ-2020 могут сделать дистанционным

Основной этап Единого государственного экзамена в 2020 году могут сделать дистанционным из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Парламентарий указывает на то, что все учебные заведения страны были переведены на карантин, поэтому имеет смысл проводить ЕГЭ в текущем году дистанционно.