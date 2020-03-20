Мультсериал "Малышарики" бьет рекорды по просмотрам в Китае

Российский мультсериал "Малышарики" с огромным успехом демонстрируется в Китае.

Малышарики. Трейлер

"В КНР только в феврале на VOD-платформах "Малышариков" посмотрели более 3 млрд раз", — написано в сообщении пресс-службы группы компаний "Рики".

По словам Александры Артемьевой, продюсера мультсериала, "Малышарики" набирают популярность не только в Китае, но и по всему миру.

И этому, считает Артемьева, есть объяснение: