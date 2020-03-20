Российский мультсериал "Малышарики" с огромным успехом демонстрируется в Китае.
"В КНР только в феврале на VOD-платформах "Малышариков" посмотрели более 3 млрд раз", — написано в сообщении пресс-службы группы компаний "Рики".
По словам Александры Артемьевой, продюсера мультсериала, "Малышарики" набирают популярность не только в Китае, но и по всему миру.
И этому, считает Артемьева, есть объяснение:
"В каждой серии есть методическая тема, урок-песенка и весь сериал собирается в комплекс всестороннего развития ребенка. Родители просто не могли такого не оценить".
Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости.