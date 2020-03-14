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Источник Правда.Ру

Россия ежедневно выпускает по 1,5 млн медицинских масок

Общество

Российская Федерация ежедневно производит по 1,5 миллиона медицинских масок из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Глава Минпромторга Денис Мантуров утверждает, что все предприятия, выпускающие медицинские маски, были переведены на трехсменный режим работы и семидневный рабочий график.

"Он сказал, что сразу после поручения президента все предприятия, которые производят маски, переведены на трёхсменную работу, семидневную рабочую неделю. В день выпускается 1,5 млн масок", - сообщила Матвиенко на заседании Совфеда.

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