Российская Федерация ежедневно производит по 1,5 миллиона медицинских масок из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Глава Минпромторга Денис Мантуров утверждает, что все предприятия, выпускающие медицинские маски, были переведены на трехсменный режим работы и семидневный рабочий график.
"Он сказал, что сразу после поручения президента все предприятия, которые производят маски, переведены на трёхсменную работу, семидневную рабочую неделю. В день выпускается 1,5 млн масок", - сообщила Матвиенко на заседании Совфеда.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.