Россия ежедневно выпускает по 1,5 млн медицинских масок

Российская Федерация ежедневно производит по 1,5 миллиона медицинских масок из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Глава Минпромторга Денис Мантуров утверждает, что все предприятия, выпускающие медицинские маски, были переведены на трехсменный режим работы и семидневный рабочий график.