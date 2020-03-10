Минобороны: в строю виртуальной "Дороги памяти" уже 27 млн солдат

Более 27 миллионов материалов об участниках Великой Отечественной войны — фотографий и исторических документов — размещено в рамках проекта "Дорога памяти" на сайте Министерства обороны РФ.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В сообщении уточняется, что информация о героях войны обновляется на портале в режиме реального времени.

Рассказать о подвиге героя может каждый

Потомки солдат — освободителей и тружеников тыла - кто помнит и чтит своих родственников, защищавших Родину от фашизма, имеют возможность поделиться фотографиями из домашних архивов.

"Для того чтобы фотографии и сведения об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы на сайт "Дорога памяти", — отмечается в сообщении Минобороны.

Что такое "Дорога памяти"

Проект Минобороны "Дорога памяти" — это общедоступная единая база данных, в которой будут храниться десятки миллионов фотографий фронтовиков, тружеников тыла, работников оборонных предприятий, партизан и всех тех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы войны, кто отстоял страну и подарил мирное будущее народам.