Для 96-летней жительницы Самары организовали мини-парад

Военные провели мини-парад возле дома 96-летней жительницы Самары и участницы Великой Отечественной войны Зинаиды Шкуратовой. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.