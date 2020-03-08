Военные провели мини-парад возле дома 96-летней жительницы Самары и участницы Великой Отечественной войны Зинаиды Шкуратовой. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
"В Самаре военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии и юнармейцы трех школ провели мини-парад у дома участницы Великой Отечественной войны старшины Зинаиды Федоровны Шкуратовой в честь Международного женского дня", - сообщили в пресс-службе ЦВО.
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