Шнуров написал стих о блокировке карт Альфа-банком

Ударившийся в политику музыкант Сергей Шнуров часто комментирует различные происшествия в стихах. Не обошел он стороной недавний инцидент с массовой блокировкой платежных карт Альфа-банка. Шнуров назвал эту ситуацию настоящим подарком мужчинам на 8 марта и опубликовал стих в своем Instagram.

"Сделал банк нам всем подарок! Мужики с восторгом скачут, Из подъездов и из арок, С удочками и на дачу Побежали мужичонки! Карточку отдал - не жалко, Праздник голову вскружил. И уехал на рыбалку, Как порядочный мужик", - написал Шнуров.

По мнению музыканта, блокировка карты является "самой лучшей отмазкой" на 8 марта.