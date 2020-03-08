Ударившийся в политику музыкант Сергей Шнуров часто комментирует различные происшествия в стихах. Не обошел он стороной недавний инцидент с массовой блокировкой платежных карт Альфа-банка. Шнуров назвал эту ситуацию настоящим подарком мужчинам на 8 марта и опубликовал стих в своем Instagram.
"Сделал банк нам всем подарок!
Мужики с восторгом скачут,
Из подъездов и из арок,
С удочками и на дачу
Побежали мужичонки!
Карточку отдал - не жалко,
Праздник голову вскружил.
И уехал на рыбалку,
Как порядочный мужик", - написал Шнуров.
По мнению музыканта, блокировка карты является "самой лучшей отмазкой" на 8 марта.
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