Британец получил 200 тысяч фунтов из-за проглатывания вставных зубов

В городе Эдинбурге (Британия) суд рассмотрел претензии пациента, проглотившего вставную челюсть, к медику, который ее извлек.

Об этом сообщило Metro.

Отмечается, что в январе 2013 года Дерек Хамилтон играл с внуком и нечаянно проглотил зубной протез. Из-за этого пожилому мужчине пришлось обратиться в больницу, где хирург Мартин Дауни провел при помощи эндоскопа удаление инородного тела. В ходе процедуры случилась перфорация пищевода пациента, что вызвало осложнения, поставившие его жизнь под угрозу. После этого мужчине пришлось провести в клинике 45 дней.

Затем Хамилтон подал иск в суд и обвинил хирурга в преступной халатности. Судья поддержала истца и признала вину Дауни. Она заявила, что у хирурга не было достаточного опыта в сфере эндоскопического удаления инородных тел из пищевода, и он пошел на риск, к которому можно было бы не прибегать.

В соответствии с судебным решением, Национальной системе здравоохранения Британии нужно будет выплатить Хамилтону компенсацию в сумме 200 тысяч фунтов стерлингов (чуть более 17 миллионов рублей).