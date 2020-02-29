Писатель Дмитрий Лекух удивился способности оппозиционеров проводить марш памяти Бориса Немцова так, что на выходе получается гей-парад.
"Надо быть действительно исключительно талантливым человеком. Бог им судья, походят-погуляют", - заявил писатель.
"Единственное, что хотелось бы сказать: более неподходящего "знамени" для революционно-демократической оппозиции представить себе непросто. Достаточно живой и веселый дядька, любитель женщин, после которого родственники теперь старательно делят миллиард", - добавил Лекух.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.