Писатель Дмитрий Лекух удивился способности оппозиционеров проводить марш памяти Бориса Немцова так, что на выходе получается гей-парад.

"Надо быть действительно исключительно талантливым человеком. Бог им судья, походят-погуляют", - заявил писатель.

"Единственное, что хотелось бы сказать: более неподходящего "знамени" для революционно-демократической оппозиции представить себе непросто. Достаточно живой и веселый дядька, любитель женщин, после которого родственники теперь старательно делят миллиард", - добавил Лекух.