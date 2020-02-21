Вчерашняя встреча, организованная украинцами своим же соотечественникам, эвакуированным из Китая, продолжает оставаться темой №1 для обсуждения в медиапространстве не только Незалежной, но и в странах "вокруг нее".
Глядя на эти орущие толпы, на врачей, которые поют гимны на радостях, что больных лечить им не придется, на массовые молебны, где люди просят Богородицу защитить их от эвакуированных из Китая украинцев, я понимаю, что этим, последним, очень повезло. В них летели камни. А ведь могли бы, по новой традиции, и коктейли Молотова. А потом соотечественники еще и в соцсетях бы поржали. А еще потом можно было написать, что эвакуация — это зрада и происки Кремля. Потому что москали хотят уничтожить Украину", — прокомментировал происходящее на Украине Андрей Медведев, депутат Московской Думы, журналист ВГТРК.
По словам Медведева, за шесть "послемайданных лет" Украина если куда-то и ускакала, то только в средневековье:
"Ритуальное языческое убийство — жертвоприношение на Майдане стало отправной точкой. А потом понеслось: охота на ведьм, изгнание прокаженных, побивание чумных больных, даже ритуальное сожжение "околдованных суккубами" было. И трудно теперь понять: это украинцев так жизнь раскорячила, или они изначально были готовы превратить себя в такое вот, что мы все наблюдаем сейчас в Новых Санжарах?"
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.