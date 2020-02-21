"Эвакуированным еще повезло, что летели камни, а не коктейли Молотова"

Вчерашняя встреча, организованная украинцами своим же соотечественникам, эвакуированным из Китая, продолжает оставаться темой №1 для обсуждения в медиапространстве не только Незалежной, но и в странах "вокруг нее".

Глядя на эти орущие толпы, на врачей, которые поют гимны на радостях, что больных лечить им не придется, на массовые молебны, где люди просят Богородицу защитить их от эвакуированных из Китая украинцев, я понимаю, что этим, последним, очень повезло. В них летели камни. А ведь могли бы, по новой традиции, и коктейли Молотова. А потом соотечественники еще и в соцсетях бы поржали. А еще потом можно было написать, что эвакуация — это зрада и происки Кремля. Потому что москали хотят уничтожить Украину", — прокомментировал происходящее на Украине Андрей Медведев, депутат Московской Думы, журналист ВГТРК.

Быстро скачут в Средневековье

По словам Медведева, за шесть "послемайданных лет" Украина если куда-то и ускакала, то только в средневековье: