Удар по мифологии Майдана: к расстрелу "Беркута" привлекли уголовников

На текущей неделе Украина с пафосом и своеобразным размахом отмечает начало своей новейшей истории — бои на Майдане.

Во вторник в Киеве была панихида и шествие — куда без него теперь Незалежной? — в память о "героях Небесной сотни". И, хотя не было президента Зеленского, его заменил режиссер Олег Сенцов, который с гордостью поведал, как "дрался с милицией на Майдане".

Но что-то в этот раз пошло "не по сценарию" и по старательно создаваемой властями страны "мифологии революции достоинства" был нанесен удар …

Всплыли документы Генпрокуратуры

В СМИ попал документ, содержащий результаты расследования, проводившегося Генеральной прокуратурой Украины по делу о расстреле бойцов "Беркута" на Майдане в феврале 2014 м года.

А в нем — буквально поминутно восстановленные события:

как и из какого оружия боевики Майдана первыми начали тогда — в 8 часов утра 20 февраля — расстреливать стоявших в оцеплении бойцов "Беркута".

пофамильный список 34 активистов Майдана — членов группы Владимира Парасюка, который потом делал карьеру в Раде — причастных к расстрелам,

детали формирования банды, которая еще в первой половине февраля 2014-го, запаслась охотничьими ружьями и прибыла в центр Киева,

конкретные подробности начала бойни:

"первым огонь открыл некий Назар Юськевич — с баррикады он произвел не менее 10 выстрелов по шеренге бойцов внутренних войск из охотничьего ружья "Чифсан 555", после чего стрельбу поддержали его 10 не названных в документе подельников".

Скан из материалов, собранных группой главы департамента спецрасследований генпрокуратуры Сергея Горбатюка, опубликовало издание "Страна".

Как следует из опубликованного документа, человек, который фактически дал старт "революции достоинства", был явным уголовником:

"спустя всего месяц, в марте 2014 года, Юськевич попался на разбое в родной Львовской области — причем орудием преступления было то же ружье "Чифсан". За этот разбой он получил 7 лет и до сих пор сидит в тюрьме".

Следователи, которые вели дело, считают, что главным мотивом, спровоцировавшим Юськевича на участие в расстреле, была свойственная многим уголовникам ненависть к милиции.

Почему результаты расследования не довели дело до суда?

В редакции "Страны" уверены: документам группы Горбатюка (а они датированы 2017 годом) не был дан ход, потому что они противоречили официальной версии, принятой при Порошенко:

огонь по митингующим открыли "беркутовцы", по приказу Януковича, чтобы сломить дух защитников Майдана.

"Понятно, почему при Порошенко информация была положена под сукно — пришлось бы возбуждать соответствующие уголовные дела, преследовать очень многих активистов Майдана, и даже народных депутатов", — говорит украинский политолог Руслан Бортник.

О том, как виделись события февраля 2014 года тем, кто — вольно или невольно — были их участниками, рассказывала "Правда.Ру"

Зачем власть в Киеве сдала "Беркут"?

Спецназ МВД Украины "Беркут" на Майдане в Киеве защищает не власть Украины, а тысячелетнее братство и единство народов, заложенное во времена Киевской и Владимиро-Суздальской (позже Московской) Руси. Это отлично понимают и в России, 90 процентов граждан которой, согласно опросам, одобряют действия бойцов. И на юге и востоке Украины, где созданы центры поддержки "Беркута". А что же власть, едва ли не единственной опорой которой остался спецназ? Об этом "точка зрения" украинского журналиста Александра Чаленко.

— Известно, что за два месяца противостояний в Киеве пострадало более 600 спецназовцев и сотрудников милиции. От остановки сердца на улице Грушевского умер тридцатилетний боец внутренних войск. Министр МВД заявил, что абсолютно здоровый мужчина скончался в результате постоянных стрессов. Но такая информация буквально продирается сквозь заявления многих СМИ, что украинцы не поддерживают политику властей, ненавидят милицию. Вы — украинский журналист обратились к гражданам Украины: "Ребята, "Беркуту" надо помогать".

— Украина разделена. Сегодня это расколотое государство, в котором спрятано две или даже три страны. Поэтому говорить о том, что все киевляне или все украинские граждане против власти или, во всяком случае, против "Беркута" и внутренних войск — это неправда. Против них действительно часть Киева и, естественно, Западная Украина.

Я несколько недель назад столкнулся в одном из магазинов, которые прилегают к Мариинскому парку, с двумя лейтенантами внутренних войск. Мариинский парк в центре Киева, рядом правительственный портал: Верховная Рада, Кабинет министров, президентский дворец. Там расквартированы силы правопорядка: "Беркут" и внутренние войска. Крупные ребята, с востока Украины. Я с одним разговорился, звали лейтенанта Алеша, простой крымский парень. Крымский ВВ был тем подразделением, которое первым столкнулось с этими озверевшими праворадикальными элементами с правого сектора, фактически нацисты и фашисты украинские. Я еще раз хочу сказать, чтобы наши российские друзья, возможно, даже либеральных убеждений, не строили себе иллюзий. На улице Грушевского сражаются нацисты и фашисты.

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Майдан — мирный, да. Люди, которые там, в основном с Западной Украины, они фестивалят, принимают стосороковую резолюцию, выражают протест и прочее. Они находятся в центре, да, ну не мешают. А на улице Грушевского, это буквально в 500 м от Майдана, действительно идет война. Так вот мне ребята рассказали, что у них нет теплой одежды, потому что они не были готовы к боевым действиям. У них не было даже элементарной еды. Леша мне рассказал, что они в течение суток выпили по полстакана чая и съели по бутерброду с салом. Просто перебить аппетит…

— Из новостных сюжетов было видно, что в бойцов кидались не одиночными бутылками, а полными пакетами с зажигательной смесью, одежда на бойцах загоралась, в них кидались камнями… Такое впечатление, что власти или, по крайней мере, МВД больше заботилось о том, чтобы не покалечить силами того же "Беркута" протестующих, чем своих бойцов защитить.

— Мы — те, кто находится на стороне "Беркута", внутренних войск сами возмущены этим. Почему власть не давала команду разогнать этих боевиков?

Ребята говорили, был бы приказ, мы бы разогнали их в течение получаса. Буквально через несколько дней после начала боевых столкновений, "Беркуту" пришло сообщение, что боевики стали добавлять какое-то вещество в коктейли Молотова, и ожоги стали еще сильнее. Была необходима вылазка, чтобы эту жидкость изъять, разбить бутылки. И тогда выдвинулась рота "Беркута", так она их гнала до Майдана.

Там, чтобы вы поняли, буквально сражаются 300-400 человек, которых спокойно можно захватить. Вот почему не дают приказ? Мне кажется, что наша власть, к сожалению, я должен это сказать, слаба, она боится отдать такую команду. Идет два месяца противостояния. Невозможно себе представить, чтобы в центре какой-нибудь европейской столицы захватывали здания государственных учреждений, чтобы в полицию бросали коктейли Молотова. Любая полиция Лондона, Мадрида, Парижа, Берлина, Рима разгонит этих боевиков. Давайте будем честно говорить. К сожалению, украинская власть проявляет трусость. И своей трусостью она наоборот поощряет боевиков, потому что они чувствуют себя безнаказанными.

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— В прямом эфире Pravda.Ru выступал депутат Верховной Рады Олег Царев и он рассказал, что у боевиков, которые выходят на Грушевского и на Майдан, есть базы с адресами родных и близких милиционеров. И к ним уже приходили с угрозами. Как в МВД могли допустить, чтобы эти базы оказались доступны людям с другой стороны баррикад?

— Ответ может быть только один, значит, и в "Беркуте", и в ВВ есть предатели. Там, на Грушевского, среди ВВ и "Беркута", которые защищают правительственный квартал, в основном находятся подразделения с Юга, Востока и Центра Украины. Там нет львовского и волынского "Беркута", они отказались, не захотели выполнять присягу. Я их отчасти понимаю, потому что они находятся на вражеской территории, где, в принципе, уже пала власть Киева. Сейчас там повсеместно создаются Народные Рады. Я прекрасно понимаю тех бойцов, они действительно рискуют жизнью своей и своих семей. Их некому защищать. Что касается донецкого, харьковского, крымского, одесского "Беркута" и подразделений ВВ, я думаю, что ребята — герои они смогут себя защитить.

…Интересно, в Москве знают о расценках на Евромайдане?

— 200 долларов, кажется, в день.

— Те, кто разливает коктейли, сейчас получают 200 грн, это примерно 25 долларов за разлив. За то, что брусчатку в центре Киева разбивают, дают от 300 до 400 грн. Те, кто непосредственно бросает коктейли Молотова сейчас получает где-то 500 грн, чуть больше 50 долларов. А вот те, кто выезжает… Вы знаете, у нас неделю назад был некий экспорт революции на автобусах. Правый сектор выезжает в Харьков, Днепропетровск, даже в Севастополь, Одессу — вот они получают до 200 долларов за такую поездку. Но, что интересно, в этих городах по призыву ли местной власти или ячеек Партии Регионов были созданы отряды самообороны, чтобы дать отпор боевикам.

— Отряды самообороны — это не искусственно созданная инициатива? Люди действительно встают на защиту своих взглядов, своей, той, в которой они хотят жить, страны?

— Я хочу сказать, что меня радует, если в этих событиях может что-то радовать. Юго-Восток, наконец, этот большой великан начинает просыпаться. Просыпается русская Украина. Вы должны понимать, что содержание нынешней борьбы на Украине — это не битва между демократией и авторитаризмом. Это битва между русской Украиной и украинской Украиной, то есть Западной Украиной. Мы, в принципе, не украинцы. Граждане России должны понимать, что в Центральной, Юго-Восточной Украине живут не украинцы, а русские. Мы по обе стороны границ один народ. И мы все сторонники воссоединения нашей Родины. Я хочу сказать, что сейчас на юго-востоке, да и в Киеве, все больше и больше становится не просто сторонников союза с Российской Федерацией и Белоруссией. А сторонников воссоединения Наднепрянской Украины с остальной Россией в единое государство.

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— Александр, известно, что многих вы шокировали своей фразой о том, что нет Украины вообще.

— Да, вы должны понимать, что вообще никакой Украины и украинцев не существует. Киев — это русский город, это русская земля. Вот в Киеве, в Харькове, в Одессе, Донецке, Запорожье, в Симферополе живут те же самые люди, что живут в Москве, Санкт-Петербурге, в Волгограде, Новосибирске, в Петропавловске на Камчатке, Минске. У нас общая ментальность, психология, даже гастрономические вкусы.

— Все-таки, замечательную украинскую кухню забывать не будем… Тем не менее, Украина уже много лет является государством суверенным. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал о том, что Россия может помочь Украине в путях решения создавшегося конфликта, и в том числе, может быть, силовой поддержкой, если ее попросят. Как вы считаете, при каких обстоятельствах Россия могла бы вмешаться в дела суверенного государства?

— Россия может вмешаться только в двух случаях. В первом случае, если законная киевская власть, а Виктор Янукович является законно избранным, легитимным президентом. Выборы 2010 года, на которых он стал президентом Украины, признаны и на Западе, и на Востоке. Значит, ни у кого не вызывает сомнения легитимность украинского парламента. Поэтому, если законная украинская власть обратится к Российской Федерации с просьбой о помощи, то, естественно, эта помощь будет законной, это первое. Понятное дело, что Европа, Америка будут говорить об оккупации, незаконности, не легитимности и так далее и тому подобное. А население будет видеть в русской армии своих защитников.

Второй момент. В случае, если начнется резня, а этого исключить нельзя. Почитайте все высказывания боевиков из правого сектора: "Мы готовы убивать семьи не только беркутовцев, но и семьи членов Партии Регионов или противников евромайдана". Это же фашисты. Я надеюсь, в такой ситуации власти России будут нашими защитниками. Как они стали защитниками осетин, когда в 2008 году, в августе месяце грузинская армия напала на Южную Осетию.

Но чтобы не допустить кровавой ситуации, я считаю, что Владимир Путин должен вот сейчас давить на Виктора Януковича и требовать от него применения силы по отношению к боевикам.

— Путин еще два месяца назад сказал, что это будет украинский выбор… Сегодня о ситуации на Украине, с одной стороны, говорят много, но в другой, информация иногда диаметрально противоположная. Касается это и "Беркута" — говорится о том, что на майдане и на Грушевского никто не бьет полицию, не угрожает их жизни, а, наоборот, милиция и спецназ бьют мирных граждан. Есть ли какая-то информационная блокада?

— Средства массовой информации на Украине находятся под контролем "оранжево" ведомых журналистов. Либералы, западники — это аналог ваших болотных революционеров. Во многих средствах массовой информации, если ты придерживаешься другой точки зрения, говоришь, предположим, что выступаешь за Таможенный союз, то тебя просто выкинут, выдавят или маргинализуют.

— У всех нас есть Интернет, спутниковое телевидение, возможность посмотреть другую точку зрения. Зачем они обманывая свою аудиторию?

— Во-первых, в силу своих идеологических убеждений: они становятся на стороне Майдана, потому что в 2004 году были на стороне Оранжевой революции. Во-вторых, многие телеканалы принадлежат нашим олигархам: Ахметову, Коломойскому, Пинчуку. Эти люди глубоко интегрированы с Западом, там они живут, там находятся их счета и заказчики. Они прекрасно знают, что если будут себя вести независимо или же на стороне анти-майдана, то им будут угрожать экономические санкции. Поэтому просто закрывают глаза. Приведу как пример историю с главным нашим русскоязычным каналом "Интер". Две трети населения страны смотрят новости именно на телеканале "Интер". В силу того, что канал контролировался олигархом Фирташем, который на стороне Евромайдана, то новости были похожи не на новости, а на пропаганду. То потом власть обратила внимание на канал, и фактически Фирташу пришлось отдать канал, если не власти, то, во всяком случае, провластным структурам, и более-менее сейчас канал выровнился. Вот история: у нас есть бывший министр внутренних дел Юрий Луценко. Он, склонный к алкоголю человек. Когда Тимошенко сидела, и он тоже сидел. Его выпустили буквально несколько месяцев тому назад. И вот, в святошинском суде, рассматривали дело украинских террористов, дали им по 6 лет. Луценко там начал кричать, материть Беркут… И потом, в конце концов, после участия в этих событий у него на голове появилась рваная рана. Естественно, он стал говорить, что это "Беркут" его бил. Но почему-то у всех журналистов, которые присутствовали в суде, не оказалось видео, как его били. Почему? Потому что никто Луценко не бил. Он был банально пьян и ударился. Медицинские анализы это подтвердили.

Я уверен в том, что если бы оранжевые и дальше контролировали телеканал "Интер", никогда бы, вот этого сюжета не появилось. И все бы говорили, что "Беркут" — это кровавый режим, избивает лучших сыновей Украины.

У меня друг журналист Анатолий Шалий. Вот он экспериментально доказал, как украинская пресса спокойно может распространять фейки. Он написал маленькую заметку в Facebook о том, что по такому-то адресу сжигают труппы демонстрантов, и давайте перепост. Вы знаете, буквально за несколько часов было 1700 перепостов, вышли в некоторых средствах массовой информации статьи. Эту информацию никто даже не удосужился проверить. Представляете? В таких условиях сейчас нам, журналистам, приходится здесь работать.

Но, я хочу все-таки отметить, что, наконец-то, юго-восток Украины граждански стал просыпаться. Но если не будет гражданского действия, если сами граждане юго-востока, русской Украины не будут помогать "Беркуту", если мы сами не станем объединяться и выходить на улицу, и таким образом давить как на власть, так и на оппозицию, то все события, которые будут происходить на Украине, они будут проходить мимо нас, а значит, не в нашу пользу.