"Дурдом": Скабеева о реакции украинцев на эвакуацию соотечественников

Ольга Скабеева, комментируя массовый протест украинцев против эвакуации граждан страны из китайского Уханя, назвала "дурдомом" и "позором" то, что происходит сейчас в Новых Санжарах и происходило накануне в разных областях Украины.

врачи Львова на радостях поют гимн Украины

Телеведущая в Telegram опубликовала видеоролик, на котором персонал Львовской больницы на радостях, что людей из зоны эпидемии везут не к ним, поют гимн Украины.

Комментируя происходящее, Ольга Скабеева сравнила ситуацию с "кристаллизацией дурдома", на которую "невозможно смотреть без боли".

"Это позор. Бить стекла в автобусах. Так встречают своих. Добро пожаловать", — пишет телеведущая.

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