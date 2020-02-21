Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

ВЦИОМ: кого поздравлять 23 февраля, если большинство мужчин не служили?

Общество

Как следует из опроса, проведенного ВЦИОМ в преддверие Дня защитника Отечества, 40% жителей страны считают, что поздравлять всех мужчин в этот день "не нужно", так праздник этот "посвящен тем, кто реально может защитить страну с оружием в руках — кто служит или служил в армии".

А таких мужчин в России, по данным все того же ВЦИОМ, только третья часть от общего числа:

  • По данным на 2020 год в армии служили 29% населения страны, а, например, в 2011 — 32%.
  • Чаще с военной службой были связаны мужчины — их среди служивших 61%, из них, в свою очередь, 40% — россияне 45-59 лет.
  • Среди женщин России служили в армии только 3%,

— написано в докладе по результатам соцопроса ВЦИОМ.

23 февраля больше не "день всех мужчин страны"

Как отмечают социологи, большее число россиян — 73% — перестали уже считать 23 февраля "мужским праздником"

"Последние 15 лет эта дата теряет свое исключительно гендерное измерение и все чаще воспринимается в связи с военной профессией и воинским долгом:

  • как день российских военнослужащих — 39%,
  • в историческом контексте, как день рождения Красной армии — 24%", —

— говорится в отчетном документе исследователей.

Россияне хотели бы видеть своих детей военными

сын

дочь

60%

30%

почему

это мужское дело — 25%,

связано с защитой Родины и семьи — 15%,

дисциплинирует — 12%

престижно — 11%

дисциплинирует — 13%,

дает стабильность — 11%,

престижно и вызывает уважение — 11%.

 

Не хотят для детей военной карьеры

сын

дочь

40%

40%

почему

опасения за жизнь,

личностные особенности характера ребенка, разруха в армии

пацифизм опрашиваемого

не женское дело
Темы вциом 23 февраля день защитника отечества
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Контрразведка США: Россия уже начала помогать Трампу на новых выборах
ВЦИОМ: кого поздравлять 23 февраля, если большинство мужчин не служили?
ЛДПР предлагает праздновать в России "День империи"
В Южной Корее растет число заражений коронавирусом
Эпидемия в Китае: статистика за сутки
Сирийские СМИ: боевики пытались сбить российский Су-24 в Идлибе
"Дурдом": Скабеева о реакции украинцев на эвакуацию соотечественников
В эпицентре эпидемии коронавируса число погибших возросло
Захарова: то, как Украина встретила своих граждан – чистый шовинизм
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Последние материалы
ЛДПР предлагает праздновать в России "День империи"
В Южной Корее растет число заражений коронавирусом
Эпидемия в Китае: статистика за сутки
Сирийские СМИ: боевики пытались сбить российский Су-24 в Идлибе
"Дурдом": Скабеева о реакции украинцев на эвакуацию соотечественников
В эпицентре эпидемии коронавируса число погибших возросло
Захарова: то, как Украина встретила своих граждан – чистый шовинизм
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Секрет долголетия Жанны Кальман - Гороскоп дня
Четверть поправок к закону о земле рассмотрели на Украине
Популярное
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем

Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.

Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Биатлон
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Ближний Восток
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Соломон Соловьев Секрет долголетия Жанны Кальман - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Чем грозит мирный атом? Игорь Буккер Василий Амирджанов Партия Захара Прилепина ждет внимания Кремля и денег Василий Амирджанов
Комментарии
ЛДПР предлагает праздновать в России "День империи"
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Почему Китай опасен для России?
Какие полезные качества есть у Михаила Мишустина
Партия Захара Прилепина ждет внимания Кремля и денег
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
В Чехии нашли челюсть протособаки
Транспортный налог на старые машины могут увеличить в России
Почему Китай опасен для России?
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
Почему Китай опасен для России?
Почему Китай опасен для России?
Соцопрос: россиян гнетут бедность и низкие зарплаты
Князь Никита Лобанов-Ростовский: "Я несу ответственность перед русским народом"
Коронавирус: Украина расчеловечена состоянием здравоохранения
Почему Китай опасен для России?
Почему Китай опасен для России?
Отставка Суркова: есть ли у Киева повод для радости
Коронавирус: Украина расчеловечена состоянием здравоохранения
Российская авиация атаковала боевиков в Сирии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ