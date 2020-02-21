Как следует из опроса, проведенного ВЦИОМ в преддверие Дня защитника Отечества, 40% жителей страны считают, что поздравлять всех мужчин в этот день "не нужно", так праздник этот "посвящен тем, кто реально может защитить страну с оружием в руках — кто служит или служил в армии".
— написано в докладе по результатам соцопроса ВЦИОМ.
"Последние 15 лет эта дата теряет свое исключительно гендерное измерение и все чаще воспринимается в связи с военной профессией и воинским долгом:
— говорится в отчетном документе исследователей.
|
сын
|
дочь
|
60%
|
30%
|
почему
|
это мужское дело — 25%,
связано с защитой Родины и семьи — 15%,
дисциплинирует — 12%
престижно — 11%
|
дисциплинирует — 13%,
дает стабильность — 11%,
престижно и вызывает уважение — 11%.
Не хотят для детей военной карьеры
|
сын
|
дочь
|
40%
|
40%
|
почему
|
опасения за жизнь,
личностные особенности характера ребенка, разруха в армии
пацифизм опрашиваемого
|
не женское дело
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.