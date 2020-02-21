ВЦИОМ: кого поздравлять 23 февраля, если большинство мужчин не служили?

Как следует из опроса, проведенного ВЦИОМ в преддверие Дня защитника Отечества, 40% жителей страны считают, что поздравлять всех мужчин в этот день "не нужно", так праздник этот "посвящен тем, кто реально может защитить страну с оружием в руках — кто служит или служил в армии".

А таких мужчин в России, по данным все того же ВЦИОМ, только третья часть от общего числа:

По данным на 2020 год в армии служили 29% населения страны, а, например, в 2011 — 32%.

Чаще с военной службой были связаны мужчины — их среди служивших 61%, из них, в свою очередь, 40% — россияне 45-59 лет.

Среди женщин России служили в армии только 3%,

— написано в докладе по результатам соцопроса ВЦИОМ.

23 февраля больше не "день всех мужчин страны"

Как отмечают социологи, большее число россиян — 73% — перестали уже считать 23 февраля "мужским праздником"

"Последние 15 лет эта дата теряет свое исключительно гендерное измерение и все чаще воспринимается в связи с военной профессией и воинским долгом:

как день российских военнослужащих — 39%,

в историческом контексте, как день рождения Красной армии — 24%", —

— говорится в отчетном документе исследователей.

Россияне хотели бы видеть своих детей военными

сын дочь 60% 30% почему это мужское дело — 25%, связано с защитой Родины и семьи — 15%, дисциплинирует — 12% престижно — 11% дисциплинирует — 13%, дает стабильность — 11%, престижно и вызывает уважение — 11%.

Не хотят для детей военной карьеры