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"Пускай быстрее умрет": пермский врач отказалась принимать ВИЧ-больного

Общество

Участковый доктор в поселке Ныроб выгнала из кабинета больного с положительным ВИЧ-статусом и, мало того, что категорически отказалась его принимать, так еще и разгласила диагноз.

Об этом рассказала Анна Каргапольцева, член наблюдательной комиссии Пермского края по правам осужденных.

На приеме у врача

Мужчина, который болен ВИЧ, освободился из колонии — поселения. Первое, что он сделал — пришел в больницу, чтобы встать там на учет и получать жизненно необходимые ему препараты антивирусной терапии.

"Услышав слова пациента, врач начала кричать, чтобы он немедленно отошел от стола и вообще покинул кабинет. Она даже не говорила, а кричала: "У нас тут таких нет. Уходите, пока всех не перезаражали". А потом вообще побежала в регистратуру и оттуда — видимо, спрятавшись — кричала в коридор: "Эта Каргапольцева наверняка СПИДОМ тоже болеет, раз такими работает. Дайте ее медкарту, надо проверить. А этот пусть умирает скорее", — рассказывает член ОНК.

После "приема"

"Вот как надо реагировать на это врачебное мракобесие? Как уберечь больного человека от такого отношения врачей?"- задает риторический вопрос Анна Каргапольцева.

По ее словам, проблему обеспечения лекарствами этого мужчины решить удалось — члены ОНК будут получать их в региональном СПИД-центре и привозить в Ныроб.

А в отношении врача Минздрав уже начал проверку. Вероятно, позже подключится и прокуратура, ведь разглашение диагноза — это уголовная статья.

Темы вич врач поселок ныроб пермский край анна каргапольцева
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