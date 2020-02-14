Мечты сбываются: полицейские сделали 11-летней девочке желанный подарок

Полицейские Подмосковья порадовали в день рождения 14 февраля 11-летнюю Насю из Королева, которая мечтает служить в полиции.

О подарке, который хотела бы получить Настя, написала ее мама в соцсети, передает ГУ МВД России по Московской области.

"Ищем настоящего полицейского, чтобы исполнить детскую мечту. 14 февраля девочке в форме исполнится 11 лет. Она, как не сложно догадаться, мечтает стать полицейским, а на день рождения очень хочет познакомиться с настоящим полицейским и прокатиться на настоящей полицейской машине (и если уж совсем мечтать, то познакомиться с настоящей полицейской собакой). Вдруг кто-то сможет помочь?" — обратилась с просьбой заботливая родительница.

Мечты сбываются

"В день рождения Насти, 14 февраля, к ней в гости пришёл начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городскому округу Королёв подполковник полиции Алексей Шаров. Он поздравил девочку и пригласил вместе с мамой и младшей сестрой Катей посетить Центр кинологической службы УМВД России по городскому округу Королёв. Во время поездки на служебном автомобиле полицейский рассказал детям об особенностях самой "народной" правоохранительной специальности", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Полицейские напоили гостей чаем и вручили другие подарки мечтательнице. а также получила другие подарки от полицейских.