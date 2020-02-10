Депутат из Ленобласти предложил дать Петербургу другое название

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать город Санкт-Петербург, убрав в названии города приставку "Санкт-".

Эту инициативу он также предложил закрепить в Конституции. На своей странице в соцсети Петров пояснил, что длинное название уже практически никем не употребляется и превратилось в атавизм.

Кроме этого, парламентарий добавил, что официальное сокращение будет экономить бумагу и других расходные материалы при изготовлении вывесок и объяснений. Эту идею им предложено вынести на параллельное голосование в дату всероссийского референдума по пакету поправок к российской Конституции.

В соцсетях эту инициативу Владимира Петрова подвергли критике. Один из пользователей порекомендовал депутату "начать с себя" и заняться переименованием Ленинградской области, сократив ее название до "Ленобласти" или до "ЛО".