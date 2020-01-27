Кубань стала лидером по экспорту мяса птицы в Китай

В топ-5 лидеров прошлого года среди российских регионов по объемам экспорта мяса птицы в Китай вошел Краснодарский край.

В целом предприятия региона в минувшем году отправили в КНР 5,8 тысяч тонн мяса птицы на общую сумму 9,5 миллионов долларов.

А ранее СМИ сообщали, что в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" Краснодарскому краю нужно будет повысить экспорт продукции животноводства до 27 миллионов долларов. А объемы экспорта сельхозпродукции к 2024-му году должны достигнуть 3,8 миллиардов долларов.