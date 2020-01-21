Издевавшуюся над детьми жительницу Петербурга поместили под стражу

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга поместил под арест Татьяну Бердникову. Женщину обвиняют в пытках несовершеннолетних, которым она приходится мачехой.

Ранее арестовали ее супруга — Максима Бердникова, биологического отца пострадавших детей. Семейную пару обвиняют в регулярном истязании 6-летней дочери и 4-летнего сына.

Детей избивали систематически

По информации следствия, девочку пара избивала систематически не только руками и ногами, но и при помощи бейсбольной биты, при этом раны ребенка никак не лечили. По предположению следствия, Бердников наносил побои и своему сыну — руками, ногами и ремнем.